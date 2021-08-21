Назвали 50 найнадійніших б/у авто у віці до 8 років

Британський журнал WhatCar опублікував новий рейтинг надійності авто. Список машин вийшов досить великим: у нього увійшло аж півсотні самих безвідмовних машин, пише «Автопортал».
Традиційно дослідження британських колег базується на основі опитування 13 000 автомобілістів. Зокрема, останніх опитували на предмет поломок, які відбулися з їх «залізними конячками» за останній рік володіння, вартості ремонту (по гарантії (безкоштовно), недорого або ж за великі гроші) і часу усунення несправності (день, тиждень, до місяця).
Цікаво, що жодна з 50 моделей не показала рівень надійності менше, ніж 95,6%. При цьому три автомобілі і зовсім виявилися неломучімі – їх результат склав 100% надійності. Власне, дані моделі і очолили рейтинг.
Також в WhatCar підкреслили, що вік авто, які бралися до уваги, обмежили вісьмома роками, оскільки саме такі машини становлять більше половини всього ринку б / у Великобританії.
Найнадійніші б / у авто (в дужках вказаний відсоток надійності)
Toyota RAV4, 2013-2019 (100%);
Lexus RX Hybrid, 2016 Н.В. (100%);
Honda Jazz, 2008-2015 (100%);
Toyota Yaris Hybrid, 2011-2020 (99,6%);
Lexus NX Hybrid, 2014 Н.В. (99,3%);
Renault Duster, 2018 Н.В. (90%);
Skoda Citigo, 2012-Н.В. (98,9%);
Alfa Romeo Giulietta, 2010-Н.В. (98,9%);
Hyundai i10, 2014-2020 (98,8%);
Hyundai i20, 2011-Н.В. (98,6%);
Mini Countryman 2017-Н.В. (98,4%);
Lexus IS, 2013 Н.В. (98,4%);
Lexus CT, 2011-Н.В. (98,3%);
Toyota Corolla Hybrid, 2018 Н.В. (98,2%);
BMW X1, 2015 Н.В. (98,1%);
Volkswagen Up !, 2012-Н.В. (98%);
Skoda Superb, 2016 Н.В. (98%);
Mercedes GLA, 2014-2020 (98%);
Mazda CX-3, 2016 Н.В. (98%);
Kia Picanto, 2011-2017 (98%);
Skoda Karoq 2017-Н.В. (97,8%);
Volvo XC40 2017-Н.В. (97,7%);
Hyundai Ioniq Hybrid 2017-Н.В. (97,3%);
Toyota Auris Hybrid, 2013-2019 (97,2%);
Ford Mondeo, 2014 Н.В. (97,2%);
Suzuki SX4 S-Cross, 2013 Н.В. (97,1%);
Volkswagen Tiguan, 2016 Н.В. (96,9%);
Honda Jazz, 2015 Н.В. (96,9%);
Alfa Romeo Giulia, 2016 Н.В. (96,9%);
BMW 2-Series, 2014 Н.В. (96,8%);
Opel Mokka, 2012-2019 (96,7%);
Skoda Fabia, 2015 Н.В. (96,7%);
Lexus RX, 2009-2016 (96,7%);
Jaguar I-Pace, 2018 Н.В. (96,7%);
Mercedes-Benz E-Class, 2009-2016 (96,5%);
Mazda 2, 2015 Н.В. (96,5%);
Mazda CX-5 2017-Н.В. (96,4%);
Ford Focus, 2018 Н.В. (96,4%);
Volvo XC40 2017-Н.В. (96,3%);
Skoda Karoq 2017-Н.В. (96,3%);
Mazda 6, 2013 Н.В. (96,2%);
Ford C-Max, 2011-Н.В. (96,1%);
Mini hatchback, 2014 Н.В. (96%);
Skoda Octavia, 2013-2020 (95,9%);
Skoda Kodiaq, (2016 Н.В.) 95,9%;
Seat Leon, 2013-2020 (95,8%);
Volkswagen T-Roc, 2018 Н.В. (95,7%);
Porsche Macan, 2014 Н.В. (95,7%);
Renault Captur, 2013-2019 (95,6%);
Audi Q5 2017-Н.В. (95,6%).
: mmr.net.ua