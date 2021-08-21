Аферист подав до суду на своїх жертв і став мільйонером

У 2013 році Джейкоб Мілтон вже відсидів три роки за те, що вкрав у своїх клієнтів мільйон доларів.

Засуджений за шахрайство американець подав позов до своїх жертв і відсудив у них 12,5 млн доларів, повідомляє New York Post.

Понад десять років тому іпотечний брокер Джейкоб Мілтон з Нью-Йорка, скориставшись ID-даними близько дюжини людей, вкрав у них мільйон доларів.

На суді чоловік визнав свою провину в розкраданні в особливо великих розмірах, після чого у 2010 році був засуджений до трьох років тюремного ув’язнення.

Вийшовши на свободу, він подав на ошуканих людей до суду, зажадавши від них 50 млн доларів.

Один з позовів стосувався одразу шести членів однієї сім’ї — Мілтон вимагав від них 12,5 млн доларів. Оскільки відповідачі не з’явилися на засідання, суддя виніс рішення на користь афериста.

Пізніше відповідачі пояснили, що їм не було відомо про призначене засідання, оскільки їм вони не отримували повістку до суду.

«Як жертви його шахрайства можуть виплатити йому цю суму, якщо їх фінансове становище все ще не оговталося після цього ?» – каже член сім’ї однієї з жертв.

Минулого року в США 26-річного українця Володимира Квашука засудили до дев’яти років ув’язнення за те, що він вкрав у компанії Microsoft, в якій працював, 10 мільйонів доларів.

: ua.news