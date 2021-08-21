Росія ввела санкції ще проти 73 українців: до списку потрапили Кулеба, Данілов та Денісова

Відповідну постанову уряду РФ №1370 від 20 серпня 2021 року опублікував російський офіційний інтернет-портал правової інформації, повідомляє Центр журналістських розслідувань.
Згідно з документом, у перелік фізичних осіб, стосовно яких Росія запроваджує спеціальні економічні заходи, зокрема, включені:
міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба;
секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов;
перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова;
колишня заступниця міністра закордонних справ, радниця міністра енергетики Олена Зеркаль;
уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова;
голова Рахункової палати Валерій Пацкан;
голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко;
народна депутатка від фракції «Слуга народа» Єлизавета Богуцька;
народна депутатка від фракції «Слуга народа» Ірина Верещук;
народний депутат від фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко;
народний депутат, виключений з фракції «Слуга народа» Олександр Дубинський;
член наглядової ради Укрзалізниці та колишній нардеп Сергій Лещенко;
колишня народна депутатка Надія Савченко.
Таким чином загальна кількість осіб у переліку збільшилась з 849 до 922.
Нагадаємо:
- 1 листопада 2018 року Росія ввела обмежувальні заходи у відповідь на санкції України. Під російські санкції потрапили 322 фізичних особи, включаючи українських політиків, держчиновників і бізнесменів, а також 68 юридичних осіб.
- 25 грудня 2018 року уряд РФ розширив список фізичних і юридичних осіб, щодо яких застосовуються обмежувальні заходи, додавши в нього понад 200 осіб і компаній з України.
- 4 вересня 2020 року уряд РФ розширив список осіб, щодо яких вводить спеціальні економічні заходи. До санкційног списку потрапили українські політики, в тому числі 41 народний депутат України. Зокрема, під російські санкції потрапили п’ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко і колишній нардеп від фракції «Голос», лідер групи «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук.
- 7 грудня 2020 року уряд Росії додав до санкційного списку ще низку українських політиків, зокрема голову Верховної Ради Дмитра Разумкова, його першого заступника Руслана Стефанчука, а також народних депутів з фракції «Слуги Народу» Андрія Геруса, Олександра Качуру, Максима Бужанського, Гео Лероса, Ольгу Василевську-Смаглюк і Єлизавету Ясько.