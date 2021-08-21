Росія ввела санкції ще проти 73 українців: до списку потрапили Кулеба, Данілов та Денісова

Відповідну постанову уряду РФ №1370 від 20 серпня 2021 року опублікував російський офіційний інтернет-портал правової інформації, повідомляє Центр журналістських розслідувань.

Згідно з документом, у перелік фізичних осіб, стосовно яких Росія запроваджує спеціальні економічні заходи, зокрема, включені:

міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба;

секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов;

перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова;

колишня заступниця міністра закордонних справ, радниця міністра енергетики Олена Зеркаль;

уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова;

голова Рахункової палати Валерій Пацкан;

голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко;

народна депутатка від фракції «Слуга народа» Єлизавета Богуцька;

народна депутатка від фракції «Слуга народа» Ірина Верещук;

народний депутат від фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко;

народний депутат, виключений з фракції «Слуга народа» Олександр Дубинський;

член наглядової ради Укрзалізниці та колишній нардеп Сергій Лещенко;

колишня народна депутатка Надія Савченко.

Таким чином загальна кількість осіб у переліку збільшилась з 849 до 922.

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