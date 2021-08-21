Від чого слід відмовитися, щоб уникнути розвитку деменції

Старече слабоумство не піддається лікуванню, проте виключення деяких нездорових звичок в молодості, може бути дієвим способом в боротьбі з недугою в майбутньому. Про те, від чого слід відмовитися вже зараз, читайте у нашій статті.

Одним з основних факторів ризику в цьому питанні виступає режим сну. За результатами досліджень вчених з Франції, Нідерландів і Великобританії стало відомо, що ризик погіршення розумових процесів в старості безпосередньо залежить від недосипання. Проаналізувавши дані спостережень протягом 30 років, дослідники виявили, що люди, які регулярно недосипали, виділяючи на сон менше 7 годин на добу, частіше за інших страждали деменцією.

Крім того, важливу роль в запобіганні недуги грають їжа і напої, які вживаються людиною. У різний час, наукові діячі різних країн світу проводили дослідження, які підтверджували, що серед найнебезпечніших для мозку харчових звичок виступає часте вживання кави, фастфуду, зокрема бургерів і картоплі фрі, ковбасних виробів, а також великої кількості солі.

: Новости Ю