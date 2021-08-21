Зеленський ввів в дію санкції РНБО проти Гужви, Шарія та пов’язаних з ними осіб

Нагадаємо:
- 22 червня 2017 року Києві співробітники Нацполіціі затримали за підозрою у вимаганні грошей головного редактора інтернет-видання «Страна.ua» Ігоря Гужву і його помічника. За даними слідства, головний редактор вимагав та отримав гроші у одного з народних депутатів за відмову від публікації компрометуючих його матеріалів. Сам Гужва заявив про фабрикацію проти нього справи.
- 23 червня Ігорю Гужві було вручено повідомлення про підозру у вимаганні по ч.3 ст.189 КК України. 24 червня Шевченківський райсуд Києва заарештував підозрюваного у вимаганні Ігоря Гужву терміном на 60 днів з можливістю внесення застави в розмірі 544 тис. грн. 26 червня за Гужву була внесена застава і він вийшов на свободу.
- 31 січня 2018 року редакція «Страна.ua» повідомила, що Гужва виїхав з України до Відня і попросив у Австрії політичного притулку. 1 жовтня 2018 року Гужва заявив, що отримав політичний притулок в Австрії.
- 16 лютого 2021 року СБУповідомила проросійському пропагандисту і лідеру Партії Шарія Анатолію Шарію, який проживає в Іспанії, про підозру за статтями про державну зраду і порушення рівноправності громадян.