Екс-міністр Криклій може стати корупційним центром в МВС під керівництвом Монастирського, – ЗМІ

Про наміри Владислава Криклія потрапити у владу будь-якою ціною нам повідомили джерела з правоохоронної середовища. Екс-міністр має намір знову повернути управління сервісними центрами МВС, де раніше налагодив систему хабарів і відкатів. Більш того, він може стати гаманцем нового глави МВС.

Цю інформацію підтверджує і колишній народний депутат України Ігор Мосійчук на своїй сторінці у Facebook.

«Криклій кинув око на своє «чадо» – головний сервісний центр МВС. Кажуть, вже провів переговори з новоспеченим міністром внутрішніх справ Монастирським. Ділки начебто вже зійшлися на відсотках від відкатів і найближчим часом ми зможемо побачити Криклія на старому добре пригрітому місці», – припустив він.

І.Мосійчук зазначив, що екс-міністр намагається налагодити зв’язки і в ОПУ.

«За нашою інформацією одіозний схематознік зараз оббиває кабінети ОПУ з проханням надати йому можливість пришвартуватися біля годівниці – в обмін на частку в відкатах. Мова йде як про посади в центральних органах виконавчої влади, так і державних підприємствах», – повідомив він.

В.Криклій був відправлений у відставку з посади міністра інфраструктури за ініціативою президента Володимира Зеленського в травні поточного року. Свої голоси за таке рішення віддали 284 народних депутата, з них – 216 представників монобільшості. Пізніше «Слуги народу» пояснили, що В.Криклійпровалив роботу Міністерства, «Укрзалізниці» і ряд інфраструктурних проектів.