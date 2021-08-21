У столиці загубився двометровий удав: людей не боїться

Величезного удава загубили у Голосіївському районі столиці під час прогулянки під будівлею економічного факультету універститету імені Тараса Шевченка. Удава загубили у Голосіївському районі під час прогулянки в зеленій зоні перед будівлею економіческогго факультету КНУ ім. Т. Шевченка.

Оголошення з’явилося у місцевій групі в Facebook.

Господиня стверджує, що удав домашній і ручний, він не є небезпечним і зовсім не боїться людей.

“Неотруйна змія, розмір близько 2 метрів. Людей не боїться. Раптом хтось зустріне – буду вдячна за достовірну інформацію про місцезнаходження”, – пише вона.

У разі повернення удава живим і неушкодженим жінка пообіцяла грошову винагороду.

: ukrrain.com