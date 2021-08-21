В Києві 22-річна жінка разом зі спільником побили і пограбували хлопця, який спізнився на маршрутку

У Києві затримали 22-річну жительку Житомирської області та 27-річного жителя Чернігівської області, які вчинили розбійний напад на хлопця, котрий спізнився на свою маршрутку до Одеси.

Про це 19 серпня повідомила пресслужба поліції Києва.

«На автостанції порушники скористались тим, що два пасажири спізнились на маршрутку до Одеси та запропонували їм випити спиртного. Далі одного залишили на платформі, а другого відвели в інший бік, де побили та забрали 15 тисяч гривень, 400 доларів та мобільний телефон. Розпочато кримінальне провадження», – йдеться у повідомленні.

До чергової частини Шевченківського управління поліції звернувся мешканець Одеси та повідомив, що він став жертвою розбійного нападу поблизу автостанції «Київ». Аби з’ясувати усі обставини правопорушення, оперативний черговий направив на місце патрульних поліцейських, слідчо-оперативну групу та оперативників.

Як розповів заступник начальника відділу поліції № 1 Шевченківського управління поліції Олег Гурчин, медики госпіталізували потерпілого з закритою черепно-мозковою травмою, а правоохоронці розпочали пошуки розбійників:

«Ми з’ясували, що чоловік та жінка на автостанції побачили двох пасажирів, які не встигли на маршрутку до Одеси, познайомились з ними та почали розпивати алкогольні напої. Далі спільники одного чоловіка залишили на платформі, а іншого відвели подалі, де побили та забрали 15 тисяч гривень, 400 доларів та мобільний телефон», – Олег Гурчин.

Правоохоронці опитали свідків та очевидців, проглянули записи з вуличних камер відеоспостереження. У результаті співробітники карного розшуку встановили особи нападників та слідчі затримали їх у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявились 22-річна мешканка Житомирської області, раніше судима за крадіжки, та 27-річний мешканець Чернігівської області.

«За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. За процесуального керівництва місцевої окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили затриманим про підозру», – повідомили в поліції.

: subota.online