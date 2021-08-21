Выпускникам Академии СБУ выдали «медаль Баканова»

Впервые в истории Службы безопасности Украины была отчеканена памятная медаль с именем действующего главы СБУ Ивана Баканова.

Об этом сообщает ZN.ua.

«Вручали всем выпускникам Академии СБУ! Пафос при вручении был такой, будто вручали от заслуженного, героического ветерана украинских спецслужб», — рассказал изданию высокопоставленный сотрудник СБУ.

Памятная «Медаль Баканова» не является ведомственной наградой, поскольку не входит в число четырёх регламентированных наград СБУ. А значит, ее производство не могло осуществляться за бюджетные деньги, отмечает издание.