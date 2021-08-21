В Європі з’явилася нова марка вантажівок

Як повідомляє SpecMachinery.com.ua, турецькі тягачі BMC зайшли на щільний автомобільний ринок Євросоюзу.

В автомобільній Європі давно чекали появи нового бренду з Туреччини, маючи на увазі вантажівки марки Ford. Так цей бренд вже закріпився в деяких країнах ЄС, але в Нідерландах у нього нічого поки не виходить.

BMC виявилася більш вдалою і вже знайшла імпортера в Нідерландах, а конкретно фірму BMC-Trucks Nederland BV. Хоча процес створення дилерської мережі BMC ще триває, але дві вантажівки BMC Tuğra вже продані.

Модельний ряд Tuğra був вперше представлений на виставці IAA в 2018 році, але після цього в Європі про нього ніхто нічого не чув, і ось тепер раптово він виявився на голландському авторинку.

Ця вантажівка комплектується європейськими вузлами, які включають двигун Cursor 11 потужністю 460 к. с. від FPT (IVECO) і автоматизовану коробку передач ZF TraXon.

За словами імпортера, турецька бренд позиціонує себе в більш бюджетній ринковій ніші та може запропонувати ще одна перевага, а саме короткі терміни доставки автомобілів.

Букви BMC розшифровуються як British Motor Corporation, але до Великобританії ці вантажівки мають вельми віддалене відношення.. Компанія BMC колись була створена в Туреччині англійцями.

: specmachinery.com.ua