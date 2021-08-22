Олена Зеленська у молочному костюмі зустрілася з журналістами: нові фото першої леді

Напередодні Київського саміту перших леді та джентльменів Олена Зеленська зустрілася з журналістами. На пресконференцію вона прибула в елегантному молочному костюмі.

Уся країна активно готується до святкування Дня Незалежності. Зеленська напередодні важливого дня зустрілася з представниками ЗМІ, щоб відповісти на всі запитання, що стосуються організації саміту перших леді та джентльменів.

Елегантний образ Олени Зеленської

Перша леді прийшла на зустріч з журналістами в костюмі молочного кольору, що складався з приталеної сукні та подовженого піджака, який не застібався. Такий look Олена поєднала з коричневими туфлями-човниками на високих підборах.

Волосся дружина президента вклала рівно та забрала набік. На обличчі вона зробила повсякденний макіяж у коричневих відтінках. Серед прикрас її аутфіт доповнили вишукані сережки.

: showbiz.24tv.ua