В Україні євробляхери спішно позбуваються від своїх авто: продають і розбирають: чого робити не варто

Якщо машина зареєстрована на “євробляхера”, і він сам ввозив її з-за кордону, митні платежі не відміняються.

Останнім часом багато власників автомобілів на іноземній реєстрації (євроблях) намагаються позбутися своїх авто, щоб уникнути сплати митних платежів. Майданчики з безкоштовними оголошеннями і профільні групи просто рясніють свіжими пропозиціями про продаж таких автівок.

Наприклад, на майданчику Auto.ria тільки за останній тиждень було опубліковано близько 1000 оголошень про продаж нерозмитнених авто. За місяць пропозицій про продаж нерозмитнених машин на сайті з’явилося понад 3000 штук. На OLX свіжих оголошень з нерозмитненими авто розміщено близько 12 000.

Таку тенденцію підтверджують і в русі власників авто на єврономерах “Авто Євро Сила” (АЕС). Власники машин хочуть уникнути не тільки платежів, а й зайвої тяганини з переоформленням транспортного засобу за кордоном. Але, справедливості заради, в русі визнали такі спроби геть абсурдними.

Якщо машина зареєстрована на “євробляхера”, і він сам ввозив її з-за кордону, митні платежі не відміняються. Штраф він все одно повинен буде сплатити, незважаючи на те, продасть він транспортний засіб чи ні.

Формально, якщо таку машину не розмитнили, продати її, змінивши власника в Україні, неможливо. Це необхідно робити за законодавством тієї країни, де вона зареєстрована. Інакше юридично здійснити продаж не можна, розповідає.

“Транспортний засіб перебуває на обліку іноземного громадянина Польщі, Литви … І фактично машину потрібно переоформляти по законодавству цих країн. Якщо є людина, яка це авто ввезла, за законом саме вона відповідає за вивезення. Нічого іншого ми тут не придумаємо”, – підкреслив юрист Андрій Оробець.

При цьому тим, хто вивіз транспортний засіб, може бути і сам “євробляхер”. Але іноді буває так, що машину пригнав її власник-іноземець, або взагалі “лівий” громадянин іншої держави – т.зв. “верблюд” .

Загальне правило таке: щоб бути законним власником, машину потрібно переоформляти в країні, де вона купувалася, а потім вже в Україні розмитнити. Інакше, якщо українець захоче купити машину у “євробляхера”, він останні гроші віддасть, але власником не стане.

Розібрати на запчастини: може влетіти в копієчку

Подібне придбання просякнуте ризиками ще й тому, що такий покупець може зіткнутися з відповідальністю за управління транспортним засобом не тією особою, яка є дійсним власником. Деякі “євробляхери” намагаються вирішити проблему, розібравши автомобіль на запчастини, але й тут є чимало “підводних каменів”.

“Тут виникає питання відповідальності за прострочення термінів вивезення автомобіля. Відповідати буде саме той, хто ввіз транспортний засіб на територію України. Нерідко – це особа, яка в Україні вже ніколи не буде.” Євробляхера” притягнуть до відповідальності за несвоєчасне вивезення авто туди, де він його купив”, – пояснив юрист.

За словами Оробця, кращий спосіб позбутися від машини на іноземній реєстрації, просто її продати в країні, де її і купили. Це допоможе повернути кошти і уникнути зайвих ризиків, пов’язаних із законодавством.

Той “євробляхер”, який розпродасть машину по запчастинах, безумовно, порушить закон. Якщо мова йде про тимчасове ввезення (до одного року, як правило – на іноземців, нерезидентів), то це порушення, оскільки мова йде про авто, яке знаходиться під митним контролем (воно не розмитнено або в спеціальному режимі).

Подібні операції над такими транспортними засобами заборонені: продавати, купувати, а розбирати – тим більше.

Продати машину без вивезення – “постріл собі в ногу”

Юристи акцентують, що якщо власник євробляхи продає авто, це не означає, що він її на себе і завіз. Якщо “євробляхер” завіз машину на себе (на митниці саме його прізвище в графі особи, яке завезло і має вивезти машину), то продати машину без вивезення – це “стріляти собі в ногу”.

За скільки “євробляхер” її продасть невідомо, але штрафу в 170 тис. гривень йому не уникнути. Можна поміняти митний режим, але там вже інша процедура. А так буде штраф. Можливо, буде суд. Ті люди, на нашу думку, на кого завезли ці машини, страждають в першу чергу. На цьому процесі заробили всі, окрім них.

Так зване тимчасове ввезення авто в Україні служить не для того, щоб людина встигла продати транспортний засіб, а для нерезидентів. І, як правило – в цілях підприємництва.

Наприклад, бізнес завозить в Україну якусь спецтехніку для робіт. Він робить це як раз в режимі “тимчасового ввезення”. Власниками залишаються іноземні фірми, а за фінансове регулювання відповідають наші. Останні здійснюють такі митні платежі. Або все відразу, або поступово і по частинах.

Якби “євробляхери” чинили таким же чином, каже юрист, питань до них не було б. Не кажучи вже про штрафи до 170 тис. грн. Фактично після здійснення митних платежів, машина вважається випущеною в товарний оборот. Але “євробляхери” свого часу вирішили піти іншим шляхом.

Тепер же для легалізації машини з європейською реєстрацією її власник повинен звернутися в територіальний орган митниці. Близько 80% водіїв на єврономерах вдаються в такому випадку до послуг митного брокера. Хоча можна обійтися і без нього, але тоді процес розмитнення може виявитися більш важким.

: avtosota.com