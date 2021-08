Лікарі назвали сім корисних для кишечника продуктів

Кишкова мікрофлора або мікробіота – це мікроорганізми, які живуть в травному тракті. Встановлено, що кишечник людини містить в середньому більше 10 трлн бактерій, причому як “хороших”, так і “поганих”. Порушення в їх співвідношенні їх може викликати і посилити проблеми зі здоров’ям.

Як пояснила магістр наук Даніель Гаффен, дієта і певні поживні речовини допомагають знизити загострення різних симптомів захворювання кишечника. При цьому одні продукти краще за інших позбавляють від таких недуг. Гаффен та інші фахівці назвали сім найкорисніших.

Цедра цитрусових

Шкірка цитрусових може активізувати травлення, підтримувати здоровий відтік жовчі і допомагати роботі печінки, пояснила Магістр наук, Нутриціолог Кейтлін Селф для Eat This, Not That!. “Крім того, лимони, лайми та апельсини містять d-лімонен (найбільше в апельсиновій шкірці), який підтримує перистальтику (рух м’язів у верхніх відділах шлунково-кишкового тракту) і може бути корисний при печії, здутті живота і симптомах ГЕРХ (гастроезофагеальна рефлюксна хвороба)”, – додала вона.

Імбир і яблука

Імбир допомагає знизити газоутворення в кишечнику і покращує кровообіг, розповіла Нутриціолог Еллісон Грегг. Рослина також усуває нудоту, тому лікарі часто рекомендують випити в цьому випадку трохи імбирного чаю.

За словами доктора медицини Лінн Постон, яблука багаті пектином, типом клітковини, яка може нейтралізувати невелику кислотність в шлунку, а також поліпшити роботу кишечника.

Овес

Мінімально оброблений овес без додавання цукру-відмінне джерело вітамінів, мінералів і харчових волокон. Основним з них вважається бета-глюкан, який є пребіотиком. Дослідження показали, що дієти, багаті продуктами, що містять пребіотики, можуть збільшувати кількість корисних бактерій в кишечнику, розповів доктор медичних наук Метью Кейді. “За даними Гарвардської школи громадського здоров’я, користь від вживання вівса для травлення також пов’язана з його фенольними сполуками та фітоестрогенами, які допомагають зменшити небезпечні наслідки запалення”, – додав він.

Шпинат

Шпинат та інші зелені листові овочі є гарним джерелом магнію та сульфохіновози. Цей фермент підтримує зростання хороших кишкових бактерій і обмежує-поганих, допомагаючи відновити баланс кишкового мікробіома, пояснив доктор медицини Метт Олесіак.

Ферментовані продукти та лосось

Ферментовані продукти, такі як квашена капуста, здатні оздоровити кишечник, оскільки забезпечують мікробіом корисними бактеріями (пробіотики). Крім квашеної капусти, варто звернути увагу на кімчі, місо і кефір, сказала доктор Лаура по Матес.

Гаффен порадила включити в раціон продукти, багаті омега-3, наприклад, лосось та іншу жирну рибу. За словами фахівця, вживати її потрібно не рідше двох разів на тиждень.

: Новости Ю