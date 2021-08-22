Незалежно від представництва всі учасники Кримської платформи беруть на себе одинакові повні зобов’язання – Кулеба

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю Радіо Свобода.
Відповідаючи на запитання про те, що з 46 офіційних делегацій, підтверджених на цей час, тільки 15 будуть представлені на рівні президентів, прем’єр-міністрів чи голів парламентів, Кулеба наголосив: «Незалежно від того, на якому рівні представлена країна, принципово важливо, що країна є і бере на себе певні зобов’язання. Немає жодної різниці між вагою зобов’язання, взятого на саміті президентом і міністром закордонних справ. Тому що вони всі є главами делегацій держав. Вони там не в особистій ролі».
«Кримська платформа зібрала багато учасників. Це всі важливі для нас учасники. І всі вони є рівнозначними, з точки зору подальшої роботи на Кримській платформі», – додав він.
«І сенс Кримської платформи саме в тому, що, використовуючи механізм, будуть ухвалюватися рішення, необхідні для збільшення тиску на Росію як на державу-агресора і кінцевої деокупації півострова», – вказав очільник МЗС.
Наразі участь у саміті Кримської платформи підтвердили представники вже 46 країн і міжнародних чи міждержавних організацій, не рахуючи самої України.
Нагадаємо:
- За даним на 19 серпня 2021 року засновниками Кримської платформи разом з Україною планували стати 44 держави і міжнародні організації. На інавгураційному саміті Кримської платформи 23 серпня в Києві 14 іноземних делегації очолюватимуть глави держав та урядів.
- Президент України Володимир Зеленський очікує від Кримської платформи актуалізації теми звільнення Криму на міжнародному рівні, розробки законодавства з деокупації Криму, пошуку шляхів звільнення політв’язнів, інструментів контролю за дотриманням санкцій та обговорення проблеми мілітаризації Криму та Азово-Чорноморського регіону. Про це Зеленський розповів в інтерв’ю кримським журналістам на острові Зміїному.
- На саміті Кримської платформи США представлятиме міністр енергетики Дженніфер Ґренголм. Вона разом з делегацією Сполучених Штатів 24 серпня також візьме участь у заходах, присвячених 30-річчю незалежності України.