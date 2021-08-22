Надія Мейхер потішила мережу пікантним роликом, в якому засвітила пишний бюст

Знаменита українська виконавиця та акторка Надія Мейхер знову потішила кумирів відвертим роликом. Жінка часто публікує пікантні фото, на яких демонструє оголені частини свого тіла.

На цей раз зірка українського шоу-бізнесу потішила шанувальників чорно-білим відео, в якому засвітила пишний бюст. Ролик Надія Мейхер запостила в соцмережі Instagram.

Перед камерою знаменита артистка позує біля красивої картини, на якій зображений чоловік у капелюсі. Надія Мейхер покрасувалась біля полотна, а потім підійшла ближче до об’єктиву камери.

В ролику знаменитість постала в красивій сукні з глибоким вирізом. Артистка зібрала волосся в пучок, залишивши біля обличчя два пасма. Також співачка вирішила не наносити макіяж й продемонструвала свою природну красу.

В ролику Надія Мейхер спокусливо поправляє бретельку, яка спадає з її плеча. Зірка українського шоу-бізнесу засвітила пишний бюст й покрасувалась красивою фігурою. У дописі жінка залишила фразу “Моя любов”, яку написала різними мовами.

Ролик відомої співачки відразу прокоментувала велика кількість фоловерів. Багатьом фанам дуже сподобалось відео Надії Мейхер. Вони засипали зірку компіментами, оцінивши її спокусливі форми тіла.

Проте, знайшлися й ті, кому спокусливий ролик Мейхер зовсім не сподобався. За словами кумирів, жінка занадто відверта зі своїми фоловерами.

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Публикация от НАДЕЖДА МЕЙХЕР (@nadyameiher)

: wona.com.ua