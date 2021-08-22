Пушилін хоче скасувати «кордон» між «ДНР» і «ЛНР»

Про це Пушилін заявив на молодіжному форумі «Море-Ліс», пише сайт «Новости Донбасса» з посиланням на сепаратистські інтернет-ресурси.

Йому поставили запитання, чи можливо спрощення перетину внутрішного «кордону» між «ЛНР» і «ДНР».

«Досить давно я є прихильником того, що між Луганськом і Донецьком не повинно бути ніяких кордонів, ніяких обмежень. Ми практично єдине ціле», – сказав Пушилін.

За його словами, «глава ЛНР» Леонід Пасічник теж підтримує скасування «кордону».

«Нічого не повинно бути. Повинен бути вільний проїзд. Ми за це. Тому чекаємо це в недалекому майбутньому», – додав «глава ДНР».

На так званому «кордоні» між «ДНР» і «ЛНР» знаходяться чотири автомобільних пункти пропуску: «Дебальцеве», «Сніжне», «Нікішине» і «759-й км траси М-03». Рух між ОРДО і ОРЛО був призупинений навесні 2020 року через ситуацію з коронавірусом.

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