Які б/у авто можна купити в Україні за 5 тисяч доларів

Експерти визначили, які п’ять моделей б/у авто можна купити в Україні за 5 тисяч доларів.

Про це повідомляє AUTO.RIA.

Skoda Fabia

Пропозицій: 600+

Істотним “мінусом” моделі можна вважати мізерний вибір на ринку автоматичних коробок передач, що для міського авто досить важливо. А “плюсом”, як свідчить статистика, є чималий вибір кузовів типу “універсал”.

Chevrolet Aveo/ЗАЗ Vida

Пропозицій: 600

Сильні сторони, які залишились у цього авто, як товарної позиції на “вторинці” – кількість раніше проданих автомобілів, відповідно й значний обсяг пропозицій на ринку. Щодо слабких сторін – чим менше машин однієї моделі – тим менший інтерес аудиторії до них, що позначається на ліквідності.

Opel Astra

Пропозицій: 300+

Ні карантин, ні будь-які інші чинники не призвели до коливань цін на Opel Astra. Хіба що найновіша генерація з індексом “К” дещо “просіла” у середній вартості.

Ford Focus

Пропозицій: 280+

Рівно третина (33%) усіх пропозицій з ними мають автоматичні коробки передач. Однак частина оснащена більш надійними гідромеханічними КПП, інші – з “роботом” PowerShift, котрий з “сухим” зчепленням, та на який назбиралось чимало скарг.

Renault/Dacia Logan

Пропозицій: 270+

Простоту моделі підтверджує те, що версій з автоматичними коробками передач на ринку майже немає (менше за 1%), повноприводні в принципі не випускалися.

: uamotors.com.ua