У Бельгії створили штучний інтелект, який публічно присоромлює політиків, що байдикують

У Бельгії художник Дріс Депортере створив штучний інтелект, який публічно ганьбить політиків, що нічого не роблять на засіданнях.

У Фландрії кожне засідання уряду транслюється на YouTube. Алгоритм його аналізує й помічає, коли якийсь депутат сидить у смартфоні й байдикує. ШІ навіть може ідентифікувати особу, яка сидить у смартфоні на важливому засіданні.

Програма знаходить в інтернеті сторінку політичного діяча й тегає його у соцмережах, викладаючи фрагменти з трансляції, де він зайнятий своїм смартфоном. Алгоритм також аналізує архівні трансляції, доки не проводиться нових засідань.

Dear distracted @JanJambon, pls stay focused! pic.twitter.com/sYU3VDfluz

— The Flemish Scrollers (@FlemishScroller) July 5, 2021

: meta.ua