Взяточник из лотерейной комиссии оказался офицером СБУ

Задержанный детективами Национального антикоррупционного бюро Украины исполняющий обязанности главы Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Евгений Гетьман оказался действующим сотрудником Службы безопасности Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов.

Как известно, детективы НАБУ 20 августа задержали члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей при получении 90 тысяч долларов взятки. Чиновник требовал деньги за содействие в предоставлении разрешений и лицензий в сфере игорного бизнеса.

По словам Бутусова, Гетьман является лейтенантом СБУ и одним из помощников начальника Главного управления внутренней безопасности ведомства.

«Самый большой шок ожидал детективов НАБУ после задержания Гетьмана с поличным. Главный взяточник Комиссии по регулированию азартных игр оказался… лейтенантом СБУ, помощником начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ по оперативным вопросам! Гетьмана оформили как офицера действующего резерва, откомандированного из СБУ для «работы» в Комиссии», – написал он.

Преступности НЕТ