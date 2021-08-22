Через негоду на полях Шосткинщини утворилися озера: посіви пошкоджено (фото)

18 серпня Шосткинською громадою пройшла злива з градом. Шкоди стихія наробила у селищі Вороніж, селах Пирогівка, Ковтунове. Подекуди попсувала врожай городникам, а в Ковтуновому навіть зірвала покриття даху двоповерхового будинку, передає shostka.info.

Збитків зазнали й аграрії. Відділ розвитку АПК Шосткинської міської територіальної громади інформує, що через сильний дощ на вже засіяному полі утворилися цілі озера, пошкодивши значні посівні площі озимого ріпаку під урожай 2022 року.

: debaty.sumy.ua