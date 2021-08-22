В Україні за добу з COVID-19 госпіталізовано 701 пацієнта та померло 25 людей – МОЗ

Про це повідомляє міністерство охорони здоров’я України.

«За добу 21 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1 003 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 45, медпрацівників – 17). Також за минулу добу: госпіталізовано – 701 особа; летальних випадків – 25; одужало – 236 осіб», – йдеться у повідомленні.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (153), Дніпропетровській (131), Харківській (77), Одеській (76) та Житомирській (52) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 274 561 особа, одужало 2 200 999 пацієнтів, зафіксовано 53 457 летальних випадків та проведено 11 816 619 ПЛР-тестувань.

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