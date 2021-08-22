Катя Осадчая показала фигуру через сутки после родов

Новоиспеченная мама троих детей Катя Осадчая порадовала прекрасным внешним видом

19 августа украинская телеведущая, лицо программы о жизни богатых и знаменитых “Світське життя” Катя Осадчая и ее супруг Юрий Горбунов стали родителями во второй раз. Малыш стал вторым совместным ребенком звездной пары, но третьим для Кати.

О рождении сына Катя Осадчая и Юрий Горбунов сообщили на официальных страницах в Instagram. После этого звездную пару буквалньо засыпали поздравлениями и пожеланиями всего наилучшего для малыша.

Через сутки после родов Катя Осадчая опубликовала в Instagram милое фото и показала, как выглядит ее фигура. Поклонники отметили, что телеведущая выглядит просто сногсшибательно, даже несмотря на еще не ушедший животик.

: stars.clutch.net.ua