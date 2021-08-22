Український Іл-76МД евакуював з Афганістану до Києва 83 особи, зокрема 31 українця

Про це повідомляє Офіс президента Україна.

«На борту літака – 83 особи, з них – 31 громадянин України. Це всі громадяни України, які на момент відльоту борту могли потрапити до аеропорту, яких провели через усі складнощі, блокпости та посадили на борт», – повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він вказав, що серед українських громадян – 12 осіб, які перебували на військовій базі поблизу Кабула і стосовно яких російська пропаганда поширювала фейк, нібито їх покинули напризволяще. «Ми обіцяли, що ми їх повернемо, і сьогодні ми їх повернули», – зазначив міністр.

Також серед евакуйованих – представники міжнародних медіа та громадських організацій, яким у Афганістані загрожувала небезпека.

Один з евакуйованих дістав тілесне ушкодження в результаті штовханини в аеропорту Кабула, але його життю нічого не загрожує. Усіх врятованих оглянуть медики, евакуйовані максимально швидко пройдуть необхідні формальні процедури, щоб мати змогу відпочити після складного перельоту.

Афганська журналістка Фатіма Хуссейні розповіла подробиці евакуації та подякувала за порятунок. «Українські військові – це справжні герої. Вони допомогли нам дістатись аеропорту, який постійно обстрілював «Талібан», – повідомила вона.

В свою чергу керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що наразі в Афганістані залишається понад 100 українських громадян, тому операція з евакуації буде продовжена найближчими днями.

За інформацією МЗС, Сполучені Штати Америки звернулися до України з проханням допомогти в реалізації операції щодо евакуації з Афганістану осіб, яким загрожує небезпека. Україна погодилася надати логістичне сприяння у вивезенні людей з Кабула з їхнім подальшим переміщенням до США та інших країн. Ця операція не передбачає надання евакуйованим притулку в Україні. Сполучені Штати також допомагають Україні в операціях з евакуації українських громадян.

Як повідомлялось, ситуація в Афганістані, владу в якому повністю захопили таліби, загострилася, країни евакуюють своїх громадян і закривають посольства. На військовій базі на околиці Кабула застрягли 12 українських громадян. При цьому всього з території Афганістану бажають вилетіти 120 українців, проте через заборону на польоти цивільних літаків такої можливості не було.

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