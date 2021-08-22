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Український Іл-76МД евакуював з Афганістану до Києва 83 особи, зокрема 31 українця

22.08.2021

Про це повідомляє Офіс президента Україна.

«На борту літака – 83 особи, з них – 31 громадянин України. Це всі громадяни України, які на момент відльоту борту могли потрапити до аеропорту, яких провели через усі складнощі, блокпости та посадили на борт», – повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він вказав, що серед українських громадян – 12 осіб, які перебували на військовій базі поблизу Кабула і стосовно яких російська пропаганда поширювала фейк, нібито їх покинули напризволяще. «Ми обіцяли, що ми їх повернемо, і сьогодні ми їх повернули», – зазначив міністр.

Також серед евакуйованих – представники міжнародних медіа та громадських організацій, яким у Афганістані загрожувала небезпека.

Один з евакуйованих дістав тілесне ушкодження в результаті штовханини в аеропорту Кабула, але його життю нічого не загрожує. Усіх врятованих оглянуть медики, евакуйовані максимально швидко пройдуть необхідні формальні процедури, щоб мати змогу відпочити після складного перельоту.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Афганська журналістка Фатіма Хуссейні розповіла подробиці евакуації та подякувала за порятунок. «Українські військові – це справжні герої. Вони допомогли нам дістатись аеропорту, який постійно обстрілював «Талібан», – повідомила вона.

В свою чергу керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що наразі в Афганістані залишається понад 100 українських громадян, тому операція з евакуації буде продовжена найближчими днями.

За інформацією МЗС, Сполучені Штати Америки звернулися до України з проханням допомогти в реалізації операції щодо евакуації з Афганістану осіб, яким загрожує небезпека. Україна погодилася надати логістичне сприяння у вивезенні людей з Кабула з їхнім подальшим переміщенням до США та інших країн. Ця операція не передбачає надання евакуйованим притулку в Україні. Сполучені Штати також допомагають Україні в операціях з евакуації українських громадян.

Як повідомлялось, ситуація в Афганістані, владу в якому повністю захопили таліби, загострилася, країни евакуюють своїх громадян і закривають посольства. На військовій базі на околиці Кабула застрягли 12 українських громадян. При цьому всього з території Афганістану бажають вилетіти 120 українців, проте через заборону на польоти цивільних літаків такої можливості не було.

Нагадаємо:

  • Таліби почали захоплювати Афганістан після того, як президент США Джо Байден заявив про виведення з країни американських військових.
  • 15 серпня 2021 року таліби увійшли в столицю Кабул, афганський уряд заявив про «мирний перехід влади», президент Афганістану покинув країну.
  • Близько 70 країн, серед яких Україна, виступили зі спільним закликом дозволити всім іноземним громадянам і афганцям, які цього бажають, покинути Афганістан.
  • Країни закривають свої посольства і евакуюють дипломатів. Тисячі афганців та іноземних громадян утворили тисняву в аеропорту Кабула і штурмують літаки, намагаючись втекти з країни, контроль над аеропортом зберігають військові сили США.
  • Президент США Джо Байден визнав, що США зробили багато помилок в Афганістані, але назвав правильним рішення вивести війська з території країни, оскільки «американські військові не можуть і не повинні гинути у війні, в якій афганські сили не готові боротися за себе».

 

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