Меркель хоче провести саміт Нормандського формату, Зеленський за, але тиск на РФ має зберігатися

Про це Меркель, яка 22 серпня прибула з одноденним візитом в Україну, та Зеленський заявили на спільній прес-конференції, передає Інтерфакс-Україна.

«Ми говорили і про Нормандські форматі. Тут, чесно кажучи, ми не йдемо вперед, як цього хотілося б. На жаль, зустрічі Тристоронньої контактної групи не проходять, як хотілося б. Я хотіла б також провести (зустріч – ред.) ще раз на рівні президентів, на вищому політичному рівні, і запросити і російського, і французького, і українського президентів, і якщо ми зможемо розробити хороший порядок денний, то це вважаю за можливе», – сказала канцлер ФРН.

Вона зазначила, що президент Зеленський готовий підтримати це. «Але є такі проблеми, які навів тут президент Зеленський щодо Мінських домовленостей, які не здійснено. Як, наприклад, не працюють деякі КПВВ на контактної лінії. Але є й інші формати, в яких ми можемо це обговорювати. Але Тристороння робоча група повинна працювати», – додала Меркель.

Вона також вказала, що проблеми зі здійсненням Мінських домовленостей мають структурний характер.

«Тому що Росія є учасником цього конфлікту, і тому правильно, що Україна відмовляється вести прямі переговори з представниками сепаратистів, і ми весь час крутимося саме біля цієї проблеми. Але це не новина, і це не пов’язано з тим, що я вже недовго буду перебувати на посаді. Але все-таки Мінські домовленості, хоч і призвели не до задовільного стану, а до деякої тиші, заспокоєння ситуації, над цим треба постійно працювати, в тому числі під час переходу до інших гравців в політиці», – додала канцлер.

У свою чергу Володимир Зеленський заявив, що в України, Німеччини і Франції повинна бути консолідована позиція щодо плану мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

«Пріоритетною темою наших сьогоднішніх переговорів був процес мирного врегулювання на Донбасі. Важливо, щоб Україна, Німеччина і Франція мали консолідовану позицію щодо плану мирного врегулювання, який повинен бути заснований на кластерах», – зазначив президент.

За його словами, «актуальним також залишається Паризький (саміт лідерів Нормандського формату проходив в Парижі в грудня 2019 – ред.) розпорядок, який повинен бути імплементований».

«Ми прагнемо досягти режиму стабільного і постійного режиму припинення вогню, обміну утримуваних особами, відкриття КПВВ з боку тимчасово окупованих територій і доступу на тимчасово окуповані території представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста», – сказав він.

Він додав, що «позиція України щодо необхідності проведення саміту Нормандське четвірки залишається незмінною, але поки відсутній прогрес – тиск на РФ має зберігатися і Україна хотіла б бачити активні зусилля західних партнерів».

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