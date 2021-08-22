У Києві затримали 50-річного педофіла, який розбещував маленьких дівчат в під’їзді

Столична поліція затримала чоловіка, який вчиняв розпусні дії щодо дітей на Оболоні

В Оболонському районі столиці затримали чоловіка, який погрожував маленьким дівчатам в під’їзді будинку та змусив їх роздягтись. Про це повідомляє Depo.Київ з посиланням на пресслужбу ГУНП в Києві.

Відомо, що до поліції звернулась киянка, яка повідомила, що її дев’ятирічна донька разом з подругою стали жертвами нападу педофіла. Дівчата розповіли поліції, що коли вони повертались додому за ними в ліфт зайшов невідомий чоловік та заввів їх на останній поверх.

Погрожуючи розправою педофіл змусив дітей роздягтись, фотографував їх та демонстрував статевий орган. Також він відібрав в дітей гроші та продукти. За допомогою камер відеоспостереження поліція затримала зловмисника, який виявився раніше судимий за аналогічний злочн 50-річний киянин. Йому загрожує покарання строком до восьми років позбавлення волі.