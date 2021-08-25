Стало відомо, яких людей найчастіше кусають комарі

Вчені констатують, що комарі «люблять» людей, які виділяють багато вуглекислого газу. У високих людей легені зазвичай більші, тому вони вдихають більше повітря і, відповідно, видихають більше двоокису вуглецю. Тому комарі липнуть до фізично розвинених і великих людей.

Вагітні жінки. Причина того, що їх часто атакують крилаті кровопивці, теж полягає в підвищених викидах вуглекислого газу. У вагітних жінок це відбувається, тому що вони практично дихають за двох.

Спортсмени. Під час вправ виробляється молочна кислота, яка в основному виводиться з потом. Комарі люблять цю речовину, і тому схильні кусати фізично активних людей.

Любителі пива. Існують дослідні дані про те, що люди, які віддають перевагу пиву, частіше виявляються укушеними комарами, ніж люди, які не вживають алкоголь.

Люди з першою групою крові. Вчені встановили, що люди з першою групою крові подобаються комарам у два рази частіше, ніж власники другої групи крові (люди з третьою групою знаходяться десь посередині). Дослідники констатують, що 85% людей виділяють через шкіру хімічні речовини, які служать «маяком» для комарів. Тих, хто входить в число 15% людей, що не виділяють цих речовин, комарі ігнорують.