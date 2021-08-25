Україна здобула перше «золото» на Паралімпіаді

Україна здобула перші медалі на Паралімпіаді-2020: «бронзу» виграла фехтувальниця Євгенія Бреус, «срібло» здобув плавець Антон Коль, Артем Манько здобув «срібло» у фехтуванні на візках.

Україна має 8 медалей і перебуває на 5-му місці в командному заліку на Паралімпійських іграх у Токіо.

У вівторок, 24 серпня, офіційно стартували XVI літні Параолімпійські ігри-2020 в японському Токіо.

Україну представлятимуть 143 атлети, які будуть змагатися у 15 видах спорту.

Для національної паралімпійської збірної XVІ літні Паралімпійські ігри стануть сьомими за рахунком. Паралімпіада-2020 триватиме 12 днів, до 5 вересня. Представники 168 країн світу змагатимуться у 22 видах спорту.

Зазначимо, що на літніх Паралімпійських іграх у 2016 році українська збірна в загальнокомандному заліку стала третьою. Загалом за всі ігри наші параолімпійці здобули 464 медалі.

Для національної паралімпійської збірної України дуже символічно, що XVI літні Паралімпійські ігри розпочнуться саме в День 30-річчя Незалежності України та у 25-річчя з дня завоювання українцями першої золотої паралімпійської медалі.

Символізм помітив і посол Японії в Україні Такаші Кураі. У коментарі «Укрінформу» він заявив, що національна паралімпійська збірна команда України дуже сильна. Відтоді, коли незалежна Україна вперше взяла участь у Паралімпійських іграх в Атланті 1996 року, кожного разу команда збільшувала кількість медалей.

«Це свідчить про перемогу в кожному житті спортсмена, тренера, людини, яка підтримує змагання, а також стійкість України як держави. Я це дуже поважаю», — зазначив посол.