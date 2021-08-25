«Там палає»: Кулеба прокоментував реакцію Кремля на Кримську платформу

23 серпня проходить інавгураційний Саміт Кримської платформи. Він офіційно запустить перший міжнародний формат щодо Криму.

Кримська платформа – це ініційований Україною новий міжнародний консультаційно-координаційний формат.

Платформа спрямована на підвищення ефективності міжнародного реагування на триваючу окупацію Криму, відповіді зростаючим безпековим загрозам, посилення міжнародного тиску на Кремль, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети – деокупації Криму та повернення його Україні мирним шляхом.

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