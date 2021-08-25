Посмикування ніг уві сні може свідчити про серйозні проблеми зі здоров’ям

Іноді його можна полегшити підручними засобами, але може знадобитися медикаментозне лікування.
Телеграм-канал «Твій сон» розповів про синдром періодичних рухів кінцівками вві сні і синдром неспокійних ніг.
Що це таке?
Синдром періодичних рухів кінцівками (СПДК) – мимовільні, повторювані ритмічні посмикування / рухи кінцівками (частіше – ногами) вві сні.
Епізоди можуть повторюватися кожні 20-40 секунд. Відбувається тільки вві сні і є порушенням сну.
Причинами СПДК є:
- дефіцит заліза;
- діабет;
- неврологічні захворювання;
- порушення провідності допаміну в головному мозку;
- вагітність;
- застосування (або скасування) певних медичних препаратів;
- генетична схильність;
- супутні порушення сну (нарколепсія).
Поставити діагноз СПДК можна тільки за результатами полісомнографії.
Зниження симптоматики здійснюється комбінацією різних груп медикаментів (бензодіазепіни, протисудомні засоби, дофамінергічні агенти, агоністи ГАМК).
Синдром неспокійних ніг – нав’язлива непереборна потреба поворухнути / струсити ноги через неприємне свербіння, поколювання, дискомфорт у них. Посилюється після довгого нерухомого сидіння, у другій половині дня/ночі.
Причинами СБН вважаються:
- залізодефіцитна анемія;
- порушення діяльності відділів ЦНС, що регулюють моторні функції;
- периферична невропатія;
- варикозне розширення вен;
- порушення функцій щитовидної залози;
- дефіцит вітамінів і мінералів;
- інші захворювання (діабет, хвороба Паркінсона, хвороби нирок).
Для усунення синдрому неспокійних ніг використовуються ті самі препарати, що і для СПДК.
У разі, якщо СБН викликаний іншим захворюванням, лікують це захворювання.
На відміну від СПДК, можна полегшити СБН деякими «підручними засобами»:
- легкі спокійні розтяжки або йога у вечірній час;
- тепла ванна для розслаблення кінцівок;
- масаж ніг і акупунктура;
- відмова від куріння й алкоголю, скорочення кофеїну;
- холодні або гарячі компреси на ноги;
- прийом препаратів заліза (за погодженням з лікарем).