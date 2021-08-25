Посмикування ніг уві сні може свідчити про серйозні проблеми зі здоров’ям

Іноді його можна полегшити підручними засобами, але може знадобитися медикаментозне лікування.

Телеграм-канал «Твій сон» розповів про синдром періодичних рухів кінцівками вві сні і синдром неспокійних ніг.

Що це таке?

Синдром періодичних рухів кінцівками (СПДК) – мимовільні, повторювані ритмічні посмикування / рухи кінцівками (частіше – ногами) вві сні.

Епізоди можуть повторюватися кожні 20-40 секунд. Відбувається тільки вві сні і є порушенням сну.

Причинами СПДК є:

дефіцит заліза;

діабет;

неврологічні захворювання;

порушення провідності допаміну в головному мозку;

вагітність;

застосування (або скасування) певних медичних препаратів;

генетична схильність;

супутні порушення сну (нарколепсія).

Поставити діагноз СПДК можна тільки за результатами полісомнографії.

Зниження симптоматики здійснюється комбінацією різних груп медикаментів (бензодіазепіни, протисудомні засоби, дофамінергічні агенти, агоністи ГАМК).

Синдром неспокійних ніг – нав’язлива непереборна потреба поворухнути / струсити ноги через неприємне свербіння, поколювання, дискомфорт у них. Посилюється після довгого нерухомого сидіння, у другій половині дня/ночі.

Причинами СБН вважаються:

залізодефіцитна анемія;

порушення діяльності відділів ЦНС, що регулюють моторні функції;

периферична невропатія;

варикозне розширення вен;

порушення функцій щитовидної залози;

дефіцит вітамінів і мінералів;

інші захворювання (діабет, хвороба Паркінсона, хвороби нирок).

Для усунення синдрому неспокійних ніг використовуються ті самі препарати, що і для СПДК.

У разі, якщо СБН викликаний іншим захворюванням, лікують це захворювання.

На відміну від СПДК, можна полегшити СБН деякими «підручними засобами»: