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Посмикування ніг уві сні може свідчити про серйозні проблеми зі здоров’ям

25.08.2021

Іноді його можна полегшити підручними засобами, але може знадобитися медикаментозне лікування.

Телеграм-канал «Твій сон» розповів про синдром періодичних рухів кінцівками вві сні і синдром неспокійних ніг.

Що це таке?

Синдром періодичних рухів кінцівками (СПДК) – мимовільні, повторювані ритмічні посмикування / рухи кінцівками (частіше – ногами) вві сні.

Епізоди можуть повторюватися кожні 20-40 секунд. Відбувається тільки вві сні і є порушенням сну.

Причинами СПДК є:

  • дефіцит заліза;
  • діабет;
  • неврологічні захворювання;
  • порушення провідності допаміну в головному мозку;
  • вагітність;
  • застосування (або скасування) певних медичних препаратів;
  • генетична схильність;
  • супутні порушення сну (нарколепсія).

Поставити діагноз СПДК можна тільки за результатами полісомнографії.

Зниження симптоматики здійснюється комбінацією різних груп медикаментів (бензодіазепіни, протисудомні засоби, дофамінергічні агенти, агоністи ГАМК).

Синдром неспокійних ніг – нав’язлива непереборна потреба поворухнути / струсити ноги через неприємне свербіння, поколювання, дискомфорт у них. Посилюється після довгого нерухомого сидіння, у другій половині дня/ночі.

Причинами СБН вважаються:

  • залізодефіцитна анемія;
  • порушення діяльності відділів ЦНС, що регулюють моторні функції;
  • периферична невропатія;
  • варикозне розширення вен;
  • порушення функцій щитовидної залози;
  • дефіцит вітамінів і мінералів;
  • інші захворювання (діабет, хвороба Паркінсона, хвороби нирок).

Для усунення синдрому неспокійних ніг використовуються ті самі препарати, що і для СПДК.

У разі, якщо СБН викликаний іншим захворюванням, лікують це захворювання.

На відміну від СПДК, можна полегшити СБН деякими «підручними засобами»:

  • легкі спокійні розтяжки або йога у вечірній час;
  • тепла ванна для розслаблення кінцівок;
  • масаж ніг і акупунктура;
  • відмова від куріння й алкоголю, скорочення кофеїну;
  • холодні або гарячі компреси на ноги;
  • прийом препаратів заліза (за погодженням з лікарем).
 

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