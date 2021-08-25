Раскладка по перестановкам в Нацполиции

Если Иван Виговский попал (https://t.me/shadow_anonymous_insights/1733) на должность главы столичной полиции через знакомство полтавского губернатора Олега Синегубова с замглавы ОП Олегом Татаровым (они вместе учились в Харькове), то остальные перестановки связаны не с отставкой Арсена Авакова, а со сливом дела «убийц Шеремета».

Ушла вся вертикаль, которая крутила тему, что Андрей Антоненко (Риффмастер), служивший в составе Сил специальных операций ВСУ с июля 2017 года до июня 2019 года; его друг Петр Киян, теперь уже жена Кияна Юлия Кузьменко, Яна Дугарь, а также подзабытые Инна и Владислав Грищенко («Пума» и «Буча») — агенты 5-го Управление ОКР СБУ, которым руководит полковник Александр Поклад, выходец из УБОП и уроженец Полтавской области.

Поклада привез в Киев из Полтавы Александр Плужник, когда с должности начальника полтавского УБОП перешел в столичный вслед за бывшим мэром Комсомольска Александром Поповым, возглавившим КГГА (сейчас они оба — депутаты Киевсовета). Андрей Ермак был советником Попова по теме МАФов и пересекался на этой работе с Плужником.

Полицейские конкретно копали под СБУ. После совместной пресс-конференции Владимира Зеленского и Арсена Авакова по делу Шеремета, все ждали проблем у Поклада. Но в марте 2020 года (https://www.president.gov.ua/documents/1052020-32985) он был награжден орденом от Президента. Пошли слухи, что Поклад нашел подход к «95 Кварталу» через кременчугскую родню Юрия Корявченкова (Юзика). И не только.

Без привязки к СБУ дело Антоненко-Кузьменко-Дугарь начало провисать. «Пуму» и «Бучу» вывели за рамки. Кияна вообще не трогали. Зеленскому рассказывали (https://t.me/shadow_anonymous_insights/1549), что рассмотрение в суде выявило вопиющую халтуру в составлении документов подчинёнными Евгения Коваля — первого замначальника Нацпола.

Мы писали (https://t.me/shadow_anonymous_insights/1118), что Коваль — креатура лично Президента. Он участвовал в разруливании проблем «95 Квартала» (поджог авто в 2014 году) после неудачной шутки над Рамзаном Кадыровым. Владимир Зеленский хотел даже поставить его на должность начальника Нацполиции сразу после парламентских выборов.

Друг Коваля Андрей Рубель уже примерялся к креслу первого зама, в котором оказался Коваль, но получил назначение начальником областного управления в Харьков. Сейчас они оба уволены.

Вместе с ними уволен начальник Департамента стратегических расследований Нацполиции Руслан Марчук. Это тот Департамент, который работал по делу Шеремету. Марчук — бывший замначальника Департамента защиты экономики НПУ. С хорошими отзывами и прицелом на карьерный рост.

На их место пришли бывшие УБОПовцы. Валентин Копаев, который возглавил Департамент стратегических расследований, в УБОПе был начальником подразделения оперативного сопровождения особо важных дел.

Ставший первым замом в Нацполе (вместо Коваля) стал генерал Михаил Кузнецов — его начальник по жизни. В последнее время они оба работали в Департаменте оперативно-технических мероприятий Нацполиции.

На место Рубана в Харькове они продвинули своего подведомственного Станислава Перлина — он руководил экспертно-криминалистическим центром МВД в Харькове. При этом сумели отбить другую кандидатуру, по которой уже было согласовано назначение — Игоря Назаренко (работал замом в Харьковском областном управлении полиции).

Коваль, Рубан и Марчук — это совершенно не люди Авакова, в отличие от главы Нацполиции Игоря Клименко и его зама Вадима Трояна. Причем, Троян из «Азова». Начали с них в русле борьбы Президента с противостоянием (https://t.me/shadow_anonymous_insights/1581) МВД и СБУ на оперативном уровне.

Региональные ротации — плановые. Замена Олега Беха, красиво упаковавшего чеченцев за «свадебное хулиганство», была ожидаема (https://t.me/shadow_anonymous_insights/1675). Назначение Николая Семенишина — нет. Но для полиции переброс руководящих кадров с одной области на другую — это традиция.

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