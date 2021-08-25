Затори в Києві можна зменшити на 20% за допомогою штучного інтелекту

Київські чиновники провели черговий раунд комунікацій з норвезькою компанією “Q Free” – однією з лідерів управління інтелектуальними транспортними системами, які використовуються у великих містах США та Європи.

Представники компанії вже були в Києві та аналізували нашу дорожньо-транспортну мережу і підготували пропозиції, які, на їхню думку, можна буде застосувати в Києві.

Ці та інші пропозиції від провідних компаній з управління ІТС світу розглядають на робочій групі в Центрі організації дорожнього руху.

На думку спеціалістів, за умови якісного управління трафіком існуюча вулично-дорожня мережа Києва має додатковий резерв для підвищення пропускної здатності майже на 20%. ІТС передбачає затор ще до того, як він виникне, і перенаправляє автомобільні потоки на менш завантажені ділянки доріг. Штучний інтелект в автоматичному режимі змінює циклограми світлофорних об’єктів десятки разів на годину в залежності від трафіку.

В результаті це покращує управління трафіком, економить кошти та особистий час містян.

: Телеканал 24