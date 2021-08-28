Що відбувається в районі Авдіївки після обстрілу російськими найманцями

Як повідомляє штаб ООС, окупанти стріляли з заборонених Мінську домовленостями мінометів калібру 120 мм і з артилерії калібру 122 мм. Українські військові були змушені відкрити вогонь у відповідь.

Як повідомляє Українська делегація в Тристоронньої контактній групі, поранення отримали 9 українських військовослужбовців.

Міністерство закордонних справ України направило відповідні ноти в ОБСЄ. Але скликати позачергове засідання підгрупи не планують, очікують, що Росія відповість відмовою.

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За інформацією головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, знищено два легкових автомобіля, невеликі пошкодження отримав один вантажівка. Працівниками Державтоінспекції зафіксовано понад 60 влучень по Авдіївці. Вогонь вівся по одній з бригад, що базується в тилу.

27 серпня збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, не сумісне з життям.