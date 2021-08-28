Що відбувається в районі Авдіївки після обстрілу російськими найманцями

Як повідомляє штаб ООС, окупанти стріляли з заборонених Мінську домовленостями мінометів калібру 120 мм і з артилерії калібру 122 мм. Українські військові були змушені відкрити вогонь у відповідь.
Як повідомляє Українська делегація в Тристоронньої контактній групі, поранення отримали 9 українських військовослужбовців.
Міністерство закордонних справ України направило відповідні ноти в ОБСЄ. Але скликати позачергове засідання підгрупи не планують, очікують, що Росія відповість відмовою.
За інформацією головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, знищено два легкових автомобіля, невеликі пошкодження отримав один вантажівка. Працівниками Державтоінспекції зафіксовано понад 60 влучень по Авдіївці. Вогонь вівся по одній з бригад, що базується в тилу.
27 серпня збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, не сумісне з життям.
- З 27 липня 2020 року на Донбасі запрацювало нове перемир’я.
- Як 22 липня повідомили в ЗСУ, протягом режиму тиші в результаті обстрілів бойовиків загинули 45 військовослужбовців. Після цього стало відомо про смерть ще як мінімум 10 військових. Ще близько 150 українських військовослужбовців отримали поранення.