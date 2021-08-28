Тома Круза пограбували на зйомках фільму «Місія нездійсненна 7»

Голлівудського актора Тома Круза пограбували під час зйомок фільму «Місія нездійсненна 7». Інцидент трапився в Великобританії, в місті Бірмінгем. Про нього повідомив The Sun.

Невідомі злочинці відкрили машину охоронця актора, припарковану біля готелю. В автомобілі BMW, як з’ясувалося, перебували речі Круза вартістю в кілька тисяч доларів. Артист, як розповіли свідки, був у нестямі від люті через те, що сталося.

Автомобіль був оснащений електронним пристроєм стеження, так що його незабаром вдалося розшукати. Викрадачі кинули машину вартістю понад 130 тис. доларів в місті Сметвік. Однак майна Круза в ній вже не було – його злодії забрали з собою.

Що саме було вкрадено у актора, не повідомляється. Поліція в даний момент вивчає дані камер відеоспостереження і проводить розслідування. Уже відомо, що викрасти машину вдалося за допомогою спеціального сканера, який копіює сигнал безконтактного ключа.