Російські істерики довкола Кримської платформи – Центр журналістських розслідувань

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Відеоблог Микити Панасенка про розпачливі істерики російських клікуш-пропагандистів, які так реагували на історичну подію – запуск довгоочікуваної Кримської платформи у Києві.

Кримська платформа має стати центром вироблення та ухвалення міжнародних рішень щодо звільнення українського півострова з російської окупації. 23 серпня, представники 46 країн світу підписали спільну Декларацію. Цей документ засвідчує, що держава-учасниця Кримської платформи зобов’язується враховувати положення Декларації при ухваленні рішень на своєму національному рівні.

Від початку окупації Криму у 2014 року Росія усіляко намагалася відмитися: зам’яти тему збройного захоплення півострова і зняти кримське питання зі світового порядку денного. Кримська платформа має протилежну мету – привернути якомога більше уваги до незаконної анексії і порушення прав людини в Криму, мілітаризації півострова і загрози вільному судноплавству у Чорноморському регіоні. І найголовніше: від російської агресії після підступного захоплення Криму не застрахований ніхто у світі.

Така увага до Криму і згуртованість країн-партнерів України Росії зовсім не потрібна. Тож не дивно, що ще за півроку до установчого саміту Платформи Кремль включив усі свої пропагандистські рупори для дискредитації цієї української ініціативи. І зараз, коли саміт таки відбувся, і відбувся успішно, російські медіа просто розриває.

Подробиці дивіться у відео: