Україна увійшла в десятку найдорожчих країн для покупки і експлуатації авто

Експерти проаналізували витрати на автівки у різних країнах виходячи з розміру середньої зарплатні.

Купити і утримувати автомобіль в Україні обійдеться в чотири рази більше суми середньої зарплати по країні. Такі результати дослідження оприлюднило британське видання Scrap Car Comparison.

Аналітики проаналізували ціни на машини, паливо, комплектуючі, страховку та інше в 40 країнах світу. Ці дані порівняли з середньою річною зарплатою населення і склали рейтинг найбільш вигідних, а також найдорожчих країн для автомобілістів. Для розрахунків взяли дві найбільш популярні моделі – Volkswagen Golf і Toyota Corolla.

Так, найдешевше утримувати особистий автомобіль в Австралії. За даними дослідників, для цього жителям країни знадобиться менше половини від їх середньорічної зарплати.

Також до трійки найбільш дешевих країн потрапили США (55% від середньої зарплати в рік) і Данія (60,3%).

При цьому найдорожчою країною для власників машин виявилася Туреччина – для покупки і утримання особистого авто туркам потрібно віддавати більше 600% від середньої зарплати по країні. Жителям Південної Америки також складно купувати і користуватися особистим транспортом. Україна в цьому списку посіла шосте місце.

Нагадаємо, що середня ціна купленого нового автомобіля в Україні у серпні склала $ 32 тис. Всього в цьому місяці українці витратили в автосалонах $ 305 млн. (а до його завершення ще є 4 дні – йдемо на рекорд).