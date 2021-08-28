Фахівці назвали маловідомі фактори, які знижують ризик виникнення раку

Крім всім відомої відмови від шкідливих звичок, фахівці Всесвітнього фонду з вивчення раку назвали інші фактори, які знижують ризик виникнення раку.

Вони оновили програму, спрямовану на забезпечення зниження ймовірності розвитку захворювань онкологічного характеру на 30-40%. Ключовими пунктами в рекомендаціях стали правильне харчування і фізична активність.

Так, згідно з оновленими рекомендаціями, в раціоні обов’язково повинні бути присутніми рослинна їжа: овочі та фрукти, цільнозернові і бобові. Щоденна порція таких продуктів повинна становити не менше 400 г в день. А для досягнення добової норми 30 г клітковини, вони радять вживати не перероблені продукти.

Виключити, на думку експертів слід надмірну кількість солі, цукру і червоного м’яса, а також знизити кількість споживаних овочів, багатих крохмалем. Особливо важливо повністю відмовитися про фастфуду, жирних випічки і солодощів. Серед напоїв також слід відмовитися від тих, в складі яких міститься надмірна кількість цукру. Це не тільки солодка газована вода, пакетовані соки, а й смузі і холодний чай.

Для профілактики раку грудей, матки і товстої кишки фахівці підкреслюють важливість фізичних навантажень. Необхідний мінімум, по їхнім висновком, становить 30 хвилин занять спортом три рази в тиждень або прогулянки такої ж тривалості, але кожен день.

: Новости Ю