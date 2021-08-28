Чоловіка, який розчленував тіло дружини та заховав у холодильнику, знайшли

Чоловік наніс дружині близько 15-ти ударів ножем, після чого розчленував тіло та заховав у морозильну камеру. Виявив фрагменти тіла жінки у квартирі інший чоловік, який є родичем вбивці.

Про це повідомили у поліції Києва.

35-річного чоловіка затримали у місті Черкаси. Між подружжям постійно виникали сварки. Під час чергового з’ясування стосунків чоловік схопив ніж та завдав ним близько 15 ударів у живіт та груди 40-річної дружини.

Ще близько тижня фігурант жив у цій квартирі, але згодом виїхав у місто Черкаси. Після втечі він перебував в оселі вбитої ним жінки та намагався скоїти самогубство, але поліцейські цьому завадили.

Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі.