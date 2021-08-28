Новий BMW X8: відомі терміни запуску у виробництво

Баварський автомобільний концерн BMW визначився з датою початку виробництва свого нового флагманського кросовера X8, який розташується в SUV-лінійці бренду на щабель вище моделі X7. Як повідомив в інтерв’ю виданню «CNBC» глава BMW Олівер ЦИПС, старт випуску якоїсь нової моделі запланований на кінець 2021 року. За все ймовірності, йшлося якраз про новий X8.

Якщо ця інформація підтвердиться, то новий великий кросовер «БМВ» будуть на потужностях заводу в американському Спартанбергу (штат Кароліна). Це ж підприємство зараз збирає такі «паркетники» баварського бренду як: X3, X4, X5, X6 і X7.

Що стосується самого X8, то він повинен виявитися більшими нинішнього флагмана X7, а також отримати купеподібний профіль зі скошеною задньою стійкою. Судячи з раніше опублікованих в Мережі шпигунських знімків, кросоверу дістанеться масивна решітка радіатора, новомодна двоповерхова головна оптика, а також незвичайна графіка задніх ліхтарів.

Агрегатна сторона моделі поки засекречена, але вже зрозуміло, що одним з двигунів новинки стане гібридна силова установка на базі 4,4-літровою бензиновою «турбовісімки». Сумарна віддача ДВЗ в парі з електромотором складе близько 750 к.с.

Прем’єра нового BMW X8, якому належить встати в один ряд з такими преміальними позашляховиками як Audi Q8, Lamborghini Urus, Bentley Bentayga і Mercedes-Maybach GLS, відбудеться в кінці 2021 – початку 2022 року.