Названі найкращі школи Києва за результатами ЗНО

Столичний ліцей «Інтелект» у Дарницькому районі став найкращим закладом середньої освіти за результатами ЗНО у Києві.

Заразом ліцей посів перше місце і в загальноукраїнському рейтингу із середнім балом ЗНО 188.6. Ліцей «Інтелект» очолює рейтинг київських шкіл третій рік поспіль. ТОП найкращих шкіл Києва та України складено освітнім ресурсом «Освіта.ua».

Рейтинговий бал, за яким школи розташовуються у списку, складається за середньою оцінкою зі ЗНО серед випускників шкіл за 2021 рік, з урахуванням загальної кількості тестів на школу.

До ТОП-10 шкіл Києва за результатами ЗНО увійшли:

Ліцей «Інтелект» – Дарницький район.

Ліцей «Наукова зміна» – Дарницький район.

Ліцей «Престиж» – Солом’янський район.

Природничо-науковий ліцей № 145 – Печерський район.

Київський ліцей «КІ СКУЛ» – Святошинський район.

Науково-дослідницька школа «Базис» – Печерський район.

Фізико-математичний ліцей КНУ ім. Т. Шевченка – Голосіївський район.

Києво-Печерський ліцей «Лідер» – Печерський район.

Гімназія №153 імені О. С.Пушкіна – Шевченківський район.

Гімназія № 178 – Солом’янський район.

ТОП-10 шкіл Києва

Порівнюючи з минулорічною десяткою кращих шкіл сталися зміни, до рейтингу увійшли три нові: київський ліцей «КІ СКУЛ», гімназія №153 імені О. С.Пушкіна та ліцей «Престиж».

Вибули з рейтингу порівняно з 2020 роком наступні заклади: Технічний ліцей Київського політехнічного інституту – Солом’янський район, приватний ліцей «Екологія і Культура» – Оболонський район, Русанівський ліцей – Дніпровський район.

Ліцей «Інтелект» посів першу сходинку і в загальноукраїнському рейтингу, обійшовши найкращу школу минулого року – Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при ЛНУ ім. Франка. Усього в ТОП-10 закладів середньої освіти України представлено 5 столичних шкіл, серед них: ліцеї «Наукова зміна» та «Престиж», природничо-науковий ліцей № 145 та Київський ліцей «КІ СКУЛ».

З повним рейтингом закладів середньої освіти Києва можна ознайомитись на сайті освітнього ресурсу за посиланням.

: Вечірній Київ