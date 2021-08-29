Microsoft передумала блокувати Windows 11 на старих ПК

Компанія Microsoft оголосила сьогодні, що не перешкоджатиме встановленню Windows 11 на більшості старих ПК. Хоча виробник програмного забезпечення вже давно оголосив рекомендовані вимоги до обладнання для Windows 11, обмеження або блокування установки ОС буде застосовуватися тільки при спробі оновлення з Windows 10 до Windows 11 через Windows Update (служба Windows Update).

Це означає, що будь-який, у кого є ПК зі старим процесором, який офіційно не пройшов тест на оновлення, все одно може завантажити образ диска (файл ISO) для Windows 11 і встановити ОС вручну. У червні Microsoft оголосила про мінімальні вимоги до обладнання для Windows 11 і дала зрозуміти, що офіційно підтримуються тільки процесори Intel 8-го покоління і вище.

Тепер Microsoft повідомляє, що це рішення по установці призначений в першу чергу для компаній, які хочуть оцінити Windows 11, і що прості користувачі можуть виконувати оновлення на свій страх і ризик, оскільки компанія не може гарантувати сумісність драйверів і загальну надійність системи. Microsoft не рекомендувати або рекламувати цей метод установки Windows 11 споживачам.

Це велика зміна в політиці компанії щодо Windows 11, яке означає, що з технічної точки зору мільйони ПК не залишаться без оновлення, якщо того захочуть їх користувачі.

Звичайно, в такому випадку буде потрібно докласти зусиль для завантаження файлу ISO і ручної установки Windows 11, що, ймовірно, зупинить переважна більшість. Але для тих, хто здатний встановити Windows вручну, це означає, що реальне покоління процесора не має значення, якщо у вас використовується 64-розрядний процесор частотою 1 ГГц з двома або більше ядрами, 4 ГБ оперативної пам’яті та 64 ГБ пам’яті.

Microsoft також відкоригувала мінімальні системні вимоги та включила в них деякі процесори Intel сьомого покоління за результатами проведеного тестування. Так, Intel Core X-series і Xeon W-series тепер будуть офіційно підтримуватися Windows 11, поряд з чіпом Intel Core 7820HQ, який використовується в Surface Studio 2, хоча для нього є додаткові обмеження. В ось процесори AMD Ryzen з архітектурою Zen 1 за результатами тестування було вирішено, спільно з AMD, не включати в список підтримуваних Windows 11.

Як зазначає Microsoft, пристрої, що не відповідають мінімальним вимогам до обладнання, мають на 52% більше збоїв, а відповідають мінімальним офіційним специфікаціям – на 99,8% працюють без збоїв. Microsoft вже відновила тестову версію додаток Microsoft PC Health Check відповідно до нових мінімальних вимог.