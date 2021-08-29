Найсухішу пустелю світу засипало снігом: як зараз виглядає (фото)

У мережу потрапили дивовижні кадри.

Пустелю Атакама, розташовану в Чилі, яку вважають однією з найсухіших у світі, засипало снігом.

На YouTube було опубліковано відповідне відео.

За словами місцевих жителів, такої кількості зимових опадів вони не бачили протягом останніх 30 років. Якщо раніше сніг і випадав, то лише в червні-липні. Зараз же товщина снігового покриву місцями досягає 15 сантиметрів, і в таку пору – це справжнє диво для Атаками.

Повідомляється, що місцеві жителі, а особливо діти, радіють природному явищу – грають в сніжки і ліплять сніговиків.