Названо 3 міських кросовера з найбільш місткими багажниками

Багато з міських позашляховиків, яких зараз стає все більше в прайс-листах автовиробників, зберігають справжні сюрпризи у вантажному відсіку. І навіть незважаючи на те, що це компактні моделі, вони все так же залишаються кроссоверами, які повинні бути універсальні.

Skoda Karoq

На початку минулого року на ринок вийшла зовсім нова чеська модель – Skoda Karoq. Вона тут же стала досить популярною у нас і на те є кілька причин. Основними достоїнствами кросовера Skoda Karoq називаються компактні розміри. Відомо, що габарити моделі становлять в довжину 4 382 мм, відстань між осями у передньопривідних версій з напівзалежної підвіскою – 2 638 мм, а колісна база версії з повним приводом і «багаторичажка» – 2 630 мм.

Обсяг його багажника становить від 426 до 521 літра в залежності від комплектації. Цього вистачить, щоб з’їздити в магазин за покупками або навіть вибратися на природу в свій вихідний. До речі, аналогічні характеристики має і соплатформенний Volkswagen Taos.

Renault Kaptur

Друге покоління французького позашляховика, продовжує успішний шлях свого попередника, оскільки зберігає свіжий імідж з дуже переконливою увагою до практичності. Новий Kaptur створений на тій же платформі модульної, що і Renault Arkana – модернізованої під авто SUV-сегмента «візку» B0. Новинка може похвалитися зміненим салоном, розширеним списком обладнання, переналаштованою підвіскою, інтелектуальною системою повного приводу і електромеханічним підсилювачем рульового управління.

Ну а нас цікавить тільки багажник – він виділяється об’ємом в 422 літра. Новий Renault Kaptur створений насамперед для міських жителів, яким яскравий дизайн, можливості персоналізації і сучасні технології так само важливі, як надійність і впевненість на самих різних типах покриття.

Citroën C3 Aircross

Позашляховик з Іспанії – C3 Aircross, який тільки що зазнав цікаві естетичні та технологічні зміни. Що стосується багажника, то його обсяг починається з позначки в 410 літрів, хоча може досягати 520 літрів, якщо другий ряд сидінь висунути на максимум.

Модель не отримала платформ Альянсу Stellantis останнього покоління, але його керованість не розчаровує, а його двигуни досить економічні в споживанні. Моделі отримала мотор 1.6 THP потужністю 150 к.с. і 6-ступінчасту автоматичну трансмісію, а також дизельний агрегат 2.0 HDi на 180 к.с., який буде поєднуватися з 8-ступінчастою АКПП.