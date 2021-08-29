Лікарі назвали три напої, які сприяють розвитку раку товстої кишки

За словами онкологів, постійне вживання деяких напоїв пов’язане з особливо високим ризиком виникнення колоректального раку.

Лікарі назвали три напої, що підсилюють схильність до розвитку раку товстої кишки. Ці напої були визначені за результатами дослідження вчених, що представляють Вашингтонський університет.

“Постійне вживання таких солодких напоїв, як газовані води, соки та енергетики, збільшує ризик раннього розвитку раку товстої кишки удвічі”, — повідомили фахівці.

Онкологи додали, що канцерогенний ефект даних напоїв, підтвердився щодо жінок після 14-річного спостереження. Схильність до раку кишківника зростала у тих його учасниць, які вживали щодня понад половину літра. Захворюваність на рак товстої кишки серед тих, хто постійно пив газовану воду, енергетики, соки, виявилася вдвічі вищою.

Лікарі поділилися думкою про те, що солодкі напої руйнівним чином впливають на здоров’я через той вплив, який вони надають на мікрофлору кишківника. Під їх впливом збільшується популяція потенційно хвороботворних штамів бактерій. Внаслідок цього у кишківнику розвивається запалення, асоційоване з утворенням пухлини.

: Новости Ю