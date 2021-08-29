Президент присвоїв звання Героя України загиблим на Донбасі у 2014 році Горбенку та Гурняку

Як повідомляє Офіс Президента, захід відбувся біля будівлі Міністерства оборони у Києві.

«Президент вручив державні нагороди за особисту мужність та героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові», – йдеться у повідомленні.

Званням Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» посмертно відзначений боєць Добровольчого українського корпусу «Правий сектор» Святослав Горбенко. Доброволець загинув 3 жовтня 2014 року під час оборони Донецького аеропорту. Рятуючи травмованого побратима, він був смертельно поранений осколком танкового снаряда. Нагороду отримали батьки Святослава Горбенка Сергій Олександрович та Лариса Вікторівна.

Також звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» посмертно присвоєне солдату Віктору Гурняку. Він загинув 19 жовтня 2014 року, коли під мінометним обстрілом вивозив поранених у районі 32-го блокпосту поблизу селища Сміле Луганської області. Нагороду отримали його батьки Петро Степанович та Марія Мирославівна.

До пам’ятних заходів також долучилися рідні полеглих воїнів, представники Збройних Сил України, сектору безпеки й оборони, ветерани АТО/ООС.

29 серпня 2014 року почався вихід українських військ із Іловайська через так званий зелений коридор, наданий військовими Російської Федерації. Але російська сторона не дотрималася домовленостей і розпочала масований обстріл колон наших військ і техніки. Унаслідок цього у серпні 2014 року Україна втратила понад 300 воїнів, ще майже стільки потрапити в полон, понад 400 отримали поранення. Та навіть у меншості й без підкріплення наші захисники довели, що здатні зірвати плани ворога та зупинити його просування на рідній землі.

Як повідомлялось, у грудны 2019 року Генпрокуратура України і правозахисники підготували та передали до МКС чергове інформаційне повідомлення щодо вчинення Росією воєнних злочинів на Донбасі під час боїв за Іловайськ та Дебальцеве. В ньому, зокрема, йдеться про позасудові страти та насильницькі зникнення полонених українських військовослужбовців.

Заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов підписав та направив до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) чергове інформаційне повідомлення щодо серйозних порушень міжнародного гуманітарного права з боку представників РФ та підконтрольних їм незаконних збройних формувань на Донеччині. Мова йде про віроломне вбивство українських військових під час Іловайської трагедії та оборони Донецького аеропорту (ДАП).

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