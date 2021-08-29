Незаконне будівництво на Малокитаївській припинили. Триває демонтаж

На Малокитаївській,7 демонтовують елементи незаконного будівництва.

Про це повідомив заступник голови КМДА Володимир Прокопів на совєму Telegram-каналі.

“Незаконні будівельні роботи на Малокитаївській, 7 у Києві припинені. Зараз там відбувається демонтаж всього того, що набудував забудовник зі своїми посіпаками без жодного дозволу“, – заявив він.

Зазначимо, 24 серпня на вулиці Малокитаївській, 7 у Голосіївському районі Києва почалися будівельні роботи. Забудовник перекрив прибудинкову територію, ащоб будівництву не завадили місцеві – розставив «тітушок». У Департаменту міського благоустрою повідомили, що жодних документів на будівництво не видавали.

Як стало відомо пізніше, приватний нотаріус на підставі арешту та опису майна виставив на продаж металевий гараж, проте в оголошенні вказав, що це двоповерховий нежитловий будинок загальною площею 215 квадратних метрів. Через систему СЕТАМ хазяїн хостелу неподалік викупив це приміщення як двоповерховий будинок і почав “реконструкцію”.

Місто знесло будівельний паркан довкола території, проте 27 серпня будівництво поновилося.

Фото: Телеграм