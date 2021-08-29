Сотрудники ДФС провалили операцию. ВИДЕО

В ночь с 26 на 27 августа сотрудники ГФС попытались организовать провокацию в отношении работников Государственной налоговой службы.

По информации нашего источника, группа лиц при пособничестве сотрудника подразделения внутренней безопасности ГФС осуществила попытку проникнуть на этажи здания на Львовской 6, где расположены кабинеты сотрудников налоговой службы с целью подбросить в них крупную сумму денег, которую на следующий день должна была «обнаружить» внутренняя безопасность ГФС.

Однако, вследствие крайне низкой квалификации сотрудников ГФС вскрыть двери им не удалось. Более того, их действия были зафиксированы камерами наружного наблюдения налоговой службы (по информации нашего источника, сотрудники ГФС не знали, что изображение с этих камер записывается — они считали, что эти камеры используются только для наблюдения).

Налоговая служба подала в Национальную полицию заявление о преступлении.

В свою очередь, руководство ГФС прилагает отчаянные усилия, чтобы замять дело и не дать ему ход.

Кордон