Apple навчить Face ID розпізнавати власника в масці та окулярах

За даними мережевих інформаторів, компанія Apple активно працює над поліпшенням роботи функції розпізнавання обличчя Face ID. Датчики нового покоління зможуть точно ідентифікувати власника iPhone, навіть якщо він носить маску або сонцезахисні окуляри.

За даними джерела, в компанії тестується покращений алгоритм сканування, який може стати однією з унікальних фішок iPhone 13. Спеціально для перевірки роботи нової функції, як стверджує автор блогу FrontPageTech, був розроблений прототип чохла, який можна використовувати з iPhone 12. Усередині аксесуара встановлені датчики Face ID нового покоління.

Передбачається, що така незвичайна методика випробувань пояснюється побоюванням керівництва Apple розкрити дизайн iPhone 13 до презентації. Так, витік фотографії незвичайного тестового аксесуара лише вкаже на технологію, яку розробляє американська компанія, але при цьому не розкриє будь-яких дизайнерських особливостей смартфонів нової серії.

Є припущення, що оновлений модуль Face ID буде значно вже того, що встановлений в iPhone 12. Головною ж особливістю сканера стане можливість ідентифікувати користувачів в захисних масках і окулярах, що особливо актуально в умовах пандемії. Крім того, при використанні такого методу розблокування власнику нового iPhone не знадобляться смарт-годинник Apple Watch.

Втім, мережеві інформатори не виключають і того, що функція розпізнавання не буде остаточно «обкатана» до старту продажів iPhone 13. В такому випадку Apple активує її пізніше за допомогою оновлення прошивки.