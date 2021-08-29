Вікенд мами й доньки: Гайді та Лені Клум релаксують у Венеції

Подалися до Італії через спеціальне запрошення Dolce & Gabbana.

Із чарівними усмішками дівчата Клум прибули до Італії. І не просто так. Вони отримали спеціальне запрошення від Доменіко Дольче та Стефано Ґаббана і братимуть участь у шоу Alta Moda та Alta Sartoria, які стануть частиною триденного модного перформансу бренду у Венеції. Очікується, що на подіумі дефілюватиме й давня подруга Dolce & Gabbana — племінниця леді Ді, Кітті Спенсер.

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Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)

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Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)

Дизайнери обіцяють вир емоцій та модних івентів, а ми тим часом переглядаємо фото Гайді. Багато піци й прохолодного пива — готуватися до дефіле варто саме так, чому ні?!