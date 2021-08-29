Кримська платформа. Політика невизнання як зброя – Центр журналістських розслідувань

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Відеоблог Євгенія Лешана за підсумками саміту Кримської платформи, який відбувся 23 серпня у Києві, і відбувся загалом успішно. Лідери 46 країн зібралися, висловилися на підтримку політики невизнання російської спроби анексії Криму та ухвалили спільну декларацію.

Другу частину Кримської платформи становили тематичні дискусійні панелі, на яких обговорювались питання деколонізації та відновлення прав кримськотатарського народу, безпеки та деокупації у Чорноморському регіоні, прав людини та майбутньої реінтеграції деокупованого Криму, і, звісно, політики невизнання незаконної анексії півострова.

Саме світовій політиці невизнання була присвячена друга дискусійна панель. Саміт Кримської платформи – це сходинка, що виводить політику невизнання на новий рівень: країни світу домовляються про спільну позицію та спільні дії з невизнання російської спроби анексії Криму. Тема плідна, значуща, складна і суперактуальна. От тільки розкрити її на панелі, на жаль, вдалося не повною мірою.

За програмою, на панелі мали виступити міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і перша заступниця очільника МЗС Еміне Джапарова, які на практиці день у день опікуються забезпеченням світової політики невизнання спроби анексії Криму. Вони мають що сказати про це, більше того – вони мали б задати тональність та напрямок панелі загалом. Але – не склалося. Кулеба і Джапарова не брали участі в панелі.

А от виступу представників експертної мережі Кримської платформи на панелі навіть не було передбачено. Тієї самої експертної мережі, яка стартувала 6 серпня і яка вже має певні напрацювання з реалізації політики невизнання.

Залучення експертної мережі Кримської платформи додало б панелі конкретики. Те саме стосується й спільної декларації Саміту. В ній зафіксована єдина позиція країн-учасниць та рішення про створення постійно діючих органів Кримської платформи, і це добрий початок. Але в ній немає розроблених Експертною мережею пропозицій про кодифікацію політики невизнання та закріплення спільних принципів невизнання у національних законодавствах країн-учасниць Кримської платформи.

Подробиці дивіться у відео: