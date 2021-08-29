Побитий танцюрист Наді Дорофєєвої розповів про свою сексуальність

Хореограф Євген Гончаренко, якого побив колишній співробітник УДО, в Мережі відповів на питання, яке йому задають найчастіше.

У Instagram-сторіс Гончаренко розповів, що він гетеросексуальний і йому не подобаються чоловіки в сексуальному плані.

«Відповім знову на найбільш популярне запитання. Ні, я не гей. Але у любові немає статі. Я за любов і будь-який її прояв. Хочу віддатися цьому почуттю на повну, неважливо з ким, де і коли», – відповів танцюрист.

Євген Гончаренко розповів, як ставиться до одностатевого кохання / Фото: instagram.com/zhenja_goncharenko